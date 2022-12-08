Манна о признании Прокопа лучшим хавбеком года: «Мне без разницы. У меня два кубка»

Теги Амкал 2Drots Winline Медиалига «Манна» Станислав Манаев Прокоп Медиафутбол

Хавбек 2Drots Станислав Манаев прокомментировал победу Прокопа в номинации «Лучший полузащитник года» Winline Media Football Awards.

– Стас, ты согласен, что Прокоп – лучший полузащитник года?

– Как решили, так решили. Для меня главное статистика. У меня два финала, я все поел, я все сделал. Главное, что для своих ребят из команды я главный, я важный, я выиграл. Мне без разницы. У меня два кубка, две медали, остальное пофигу.

– Ну, чуть-чуть по эго бьет? Думал о том, что станешь лучшим?

– Есть третий сезон, увидимся там, – сказал Манна.

Церемония вручения наград в медиафутболе Winline Media Football Awards

 

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