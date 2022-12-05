Кузнецов о номинации «Тренер года»: «Я бы проголосовал за Каряку. Он в первом же сезоне вышел в финал Медиалиги»
Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов высказался о претендентах на приз лучшему тренеру года Media Football Awards.
– Вы номинированы на премию лучшему тренеру года, вы можете себя им назвать?
– Нет, никогда! Пусть другие будут.
– Если бы у вас спросили, за кого бы вы проголосовали?
– Я бы голосовал за Каряку (тренер «Родины Медиа» – прим. Sports.ru), наверное.
– А Каряка не номинирован.
– Я просто говорю, потому что он с командой в первом сезоне сразу вышел в финал и мог выиграть. Это очень тяжелая работа.
А так, я не знаю, может быть, Соснин (тренер «Броуков» – прим. Sports.ru), – сказал Кузнецов.
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