Кузнецов о номинации «Тренер года»: «Я бы проголосовал за Каряку. Он в первом же сезоне вышел в финал Медиалиги»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов высказался о претендентах на приз лучшему тренеру года Media Football Awards.

– Вы номинированы на премию лучшему тренеру года, вы можете себя им назвать?

– Нет, никогда! Пусть другие будут.

– Если бы у вас спросили, за кого бы вы проголосовали?

– Я бы голосовал за Каряку (тренер «Родины Медиа» – прим. Sports.ru), наверное.

– А Каряка не номинирован.

– Я просто говорю, потому что он с командой в первом сезоне сразу вышел в финал и мог выиграть. Это очень тяжелая работа.

А так, я не знаю, может быть, Соснин (тренер «Броуков» – прим. Sports.ru), – сказал Кузнецов.