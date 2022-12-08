Герман о приглашении Гатагова в «Амкал»: «Дыма без огня не бывает»

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Герман Эль Класико прокомментировал слухи о приглашении Сослана Гатаова из «На Спорте» на пост главного тренера «Амкала».

– Много слухов, что главным тренером «Амкала» будет Сослан Гатагов. Что скажешь? Он интересен клубу?

– Я могу сказать, что дыма без огня не бывает. Все выкупят отсылку? Это классический ответ.

– Когда будет ясность с главным тренером?

– У нас есть исполняющий обязанности главного тренера до Нового года.

После Нового года будет известно, кто будет назначен главным тренером», – сказал Герман.

На этой неделе появилась информация, что Гатагов может покинуть «На Спорте». Комментируя эту информацию, тренер заявил, что «нет дыма без огня».

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