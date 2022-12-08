Егоров о лучшем защитнике года: «Гудай должен быть первым, Левшук – позади с небольшим отставанием»

Дмитрий Егоров отреагировал на победу в голосовании болельщиков на приз лучшему защитнику года.

Футболист «Амкала» в голосовании на Sports.ru набрал 51% голосов, опередив Гудая (38%) и Виталия Дьякова (7%).

«Арсений действительно отдал несколько хороших передач, но в первом сезоне МФЛ он участия не принимал, в МФЛ-2 «Амкал» достаточно быстро скрутился, хоть у Левшука там гол+пас.

В Кубке России он был неплох, но на МКС тоже провал, хотя там Левшук заработал пенальти.

У Гудая два титула, у Гудая уже есть такой небольшой флер медийности, к тому же он прекрасно играл в Кубке.

Опять же, это командные достижения, по ним Гудай должен быть на первом месте, а Левшук с небольшим отставанием позади», – сказал президент .