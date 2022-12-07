Кутуз – автор самого красивого гола по версии зрителей, Прокоп – персона года

На Sports.ru завершилось голосование Winline Media Football Awards.

По итогам года будут вручены индивидуальные награды сразу в нескольких номинациях.

Номинация «Персона года»

Голосование выиграл Прокоп (48% голосов).

Второе место заняли Дмитрий Егоров и Райзен (22% голосов).

Третье – Николай Осипов и Герман Эль Класико (оба – 14% голосов).

Подробные итоги голосования можно найти здесь.

Номинация «Медиа года»

Голосование выиграл Крысева (66% голосов).

Второе место занял Некласико (19% голосов).

Третий – Sugar Fifa (8% голосов).

Подробные итоги голосования можно найти здесь.

Номинация «Медиапроект года»

Голосование выиграло «Слабое звено» Федоса (44% голосов).

Второе место занял ютуб-канал Эда (28% голосов).

На третьей позиции – Winline Медиалига (14% голосов).

Подробные итоги голосования можно найти здесь.

Номинация «Открытие года»

Голосование выиграл Гудай (46% голосов).

Второе место занял Дуб (27% голосов).

Третий – Александр Будаков (14% голосов).

Подробные итоги голосования можно найти здесь.

Номинация «Гол года»

Самым красивым болельщики признали гол нападающего 2Drots Кутуза в ворота Basement в финале первого сезона МФЛ (4:0) (27% голосов).

Второе место занял гол Салима в ворота 2Drots на МКС-2022 (22% голосов).

На третьей позиции – пенальти с сальто от Норика в МФЛ-2 в ворота GOATS (6% голосов).

Подробные итоги голосования можно найти здесь.

8 декабря пройдет церемония вручения премии. Победитель в каждой номинации будет определен по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.