Камиля выбрала Маврина мужчиной года в медиафутболе

Камиля Харисова приняла участие в новом ролике «БроукБойз».

Боссы команды Райзен и Дмитрий Егоров устроили для ведущей «Матч ТВ» опрос, кто является главным мужчиной медиафутбола в 2022 году.

Егоров показывал Харисовой фотографии двоих человек, ей нужно было выбрать одного. Победитель проходил дальше.

Например, между Василием Уткиным и Сергеем Давыдовом Камиля выбрала Уткина, а между Текилой и Георгием Тигиевым – Тигу.

В полуфинал конкурса вышли Ромарой, Прокоп, Макей и Василий Маврин.

В финале Камиля выбирала между Мавриным и Ромароем. Победу в итоге одержал тренер «Амкала».

«Это вообще супер, что в МФЛ такое бывает. Вы в начале сезона могли подумать, что он станет главным тренером?», – объяснила свой выбор Харисова.