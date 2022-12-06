«Родина Медиа» задает тренды! Япония и Испания берут пример».Текила о незабитых пенальти на ЧМ-2022

Президент «Родины Медиа» Текила прокомментировал незабитые пенальти игроков сборных Испании и Японии в матчах 1/8 финала ЧМ-2022.

«Похоже, что задает тренды! Япония вчера взяла пример, а сегодня Испания!

По 3 подряд незабитых в серии пенальти, я такого еще не видел», – написал Текила.

«Родина Медиа» в финале проиграла 2Drots (1:1, 1:3 в серии буллиталити), не забив 3 удара подряд, также было и в матче сборной Испании против сборной Марокко (1:1, 0:3 по пенальти).

Сборная Японии в матче со сборной Хорватии (1:1, 1:3 по пенальти) не реализовала 3 пенальти, однако один удар с точки все-таки был забит.