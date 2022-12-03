Бразилия – главный фаворит ЧМ перед плей-офф, Франция – 2-я, Аргентина – 3-я, Англия – 4-я, Испания – 5-я (Goal)
Названы фавориты ЧМ-2022 перед плей-офф.
Сборная Бразилии по-прежнему лидирует в списке Goal.com. Аргентина поднялась на 3-е место с восьмого.
Фавориты ЧМ-2022 по версии Goal:
16. Австралия (предыдущее место – 24-е);
15. Южная Корея (28);
14. Польша (9);
13. Сенегал (16);
12. США (21);
11. Швейцария (11);
10. Япония (20);
9. Марокко (10);
8. Хорватия (7);
7. Португалия (4);
6. Нидерланды (6);
5. Испания (3);
4. Англия (5);
3. Аргентина (8);
2. Франция (2);
1. Бразилия (1).
Рейтинг сборных перед плей-офф ЧМ: Бразилия – фаворит, Сенегал в топ-7, Польша – худшая
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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