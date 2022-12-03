Бразилия – главный фаворит ЧМ перед плей-офф, Франция – 2-я, Аргентина – 3-я, Англия – 4-я, Испания – 5-я (Goal)

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Названы фавориты ЧМ-2022 перед плей-офф.

Сборная Бразилии по-прежнему лидирует в списке Goal.com. Аргентина поднялась на 3-е место с восьмого.

Фавориты ЧМ-2022 по версии Goal:

16. Австралия (предыдущее место – 24-е);

15. Южная Корея (28);

14. Польша (9);

13. Сенегал (16);

12. США (21);

11. Швейцария (11);

10. Япония (20);

9. Марокко (10);

8. Хорватия (7);

7. Португалия (4);

6. Нидерланды (6);

5. Испания (3);

4. Англия (5);

3. Аргентина (8);

2. Франция (2);

1. Бразилия (1).

Рейтинг сборных перед плей-офф ЧМ: Бразилия – фаворит, Сенегал в топ-7, Польша – худшая

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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