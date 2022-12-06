«Япония и Испания – просто пародия на удары с точки». Бабин о пенальти на ЧМ-2022

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Экс-тренер «Амкала» Юрий Бабин недоволен исполнением пенальти сборных Испании и Японии в матчах 1/8 финала ЧМ-2022.

«Вчера сдержался, сегодня не буду. Прекращайте строить из себя Неймаров! Реализация слабых ударов с небольшого разбега очень низкая, ниже 60%.

Нужно бить сильно, сразу процент реализации будет другой! И Япония, и Испания просто пародия на удары с точки. Ужас какой-то», – написал Бабин.

Сборная Японии в матче со сборной Хорватии (1:1, 1:3 по пенальти) не реализовала 3 пенальти.

Сборная Испании уступила сборной Марокко (1:1, 0:3 по пенальти), не забив 3 пенальти подряд.

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