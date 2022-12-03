Бразилия – главный фаворит плей-офф ЧМ-2022 по версии CBS, Аргентина – 2-я, Португалия – 6-я
Сборная Бразилии возглавляет рейтинг участников плей-офф ЧМ-2022 по версии CBS Sports.
Команда Тите сохранила первую строчку, которую занимала в списке команд, составленном к началу турнира в Катаре.
Полный рейтинг сильнейших сборных выглядит следующим образом:
1. Бразилия;
2. Аргентина;
3. Испания;
4. Франция;
5. Англия;
6. Португалия;
7. Япония;
8. Хорватия;
9. Швейцария;
10. Нидерланды;
11. США;
12. Марокко;
13. Сенегал;
14. Польша;
15. Южная Корея;
16. Австралия.
Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022 по версии CBS, Аргентина – 2-я, Испания – 3-я, Португалия – 10-я
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