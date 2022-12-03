Бразилия – главный фаворит плей-офф ЧМ-2022 по версии CBS, Аргентина – 2-я, Португалия – 6-я

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Сборная Бразилии возглавляет рейтинг участников плей-офф ЧМ-2022 по версии CBS Sports.

Команда Тите сохранила первую строчку, которую занимала в списке команд, составленном к началу турнира в Катаре.

Полный рейтинг сильнейших сборных выглядит следующим образом:

1. Бразилия;

2. Аргентина;

3. Испания;

4. Франция;

5. Англия;

6. Португалия;

7. Япония;

8. Хорватия;

9. Швейцария;

10. Нидерланды;

11. США;

12. Марокко;

13. Сенегал;

14. Польша;

15. Южная Корея;

16. Австралия.

Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022 по версии CBS, Аргентина – 2-я, Испания – 3-я, Португалия – 10-я

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