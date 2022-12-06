Швагирев о финале Медиалиги: «Мы играли не только против 2Drots, но и против всей лиги! Чувство несправедливости переполняет!»

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Вратарь «Родины Медиа» Максим Швагирев подвел итоги второго сезона Winline Медиалиги.

«Друзья, привет. Давно ничего не писал, решил поделится мыслями о втором сезоне МФЛ! Фантастический сезон для нашей команды! Прошли весь сезон без поражений, пропустили меньше всех, забили больше всех! Очень уверенно дошли до финала!

Финал против 2Drots. В финале нам пришлось играть не только против команды соперника, но и против судей, да и всей лиги! Комментаторы в эфире топили за 2Drots, судьи свистели фолы только в нашу сторону, назначенный пенальти в наши ворота, которого не было!

Серия буллиталити билась в те ворота, где были фаны 2Drots. На этом настояли организаторы лиги, в итоге, президент лиги поднимает кубок вместе с победителями, не просто передает его капитану команды, как это бывает во всех турнирах, а радуется победе как будто это его команда.

Чувство несправедливости переполняет! У нас топовая команда. С первых туров нас все боялись, боялись и 2Drots в финале. Это было видно по их глазам! Мы переживем эту несправедливость, будем еще сильнее!» – написал Швагирев.

 

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