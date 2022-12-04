Сычев о номинации «Вратарь года»: «Все что мог, я уже сделал. Задача поднять кубок – выполнена»
Вратарь 2Drots Дмитрий Сычев высказался о номинации «Вратарь года» Media Football Awards.
– Сыч, ты удивишься, если не заберешь лучшего вратаря?
– Все что мог, я уже сделал. Моя задача на второй сезон Медиалиги поднять кубок. Как итог – подняли, – сказал Сычев телеграм-каналу «VF – Влажный Футбол».
2Drots победили «Родину Медиа» в послематчевой серии буллиталити (3:1) и выиграли МФЛ второй сезон подряд.
Комментарии