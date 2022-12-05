Игроки «РМ» подошли к судье Жилинскому и попросили удалить фото с Карякой. Арбитр ответил, что удалит только после суда

После финального матча Winline Медиалиги 2Drots – «Родина Медиа» (1:1, 3:1 в серии буллиталити) едва не состоялся конфликт с участием арбитра Дмитрия Жилинского и игроков «РМ».

По ходу матча президент «Родины» Текила неоднократно выражал недовольство судейством.

Затем игрок 2Drots Эрик выложил фото, на котором Дмитрий Кузнецов и Жилинский жмут друг другу руки, и подписал его «Оплата прошла».

Полузащитник Анатолий Гасилин остался недоволен поведением арбитра.

«Это просто ######, считаю, что это ненормально. Он не должен судить наши матчи, да и в целом матчи МФЛ. Видно, запрыгнул в эту сферу и понравилось быть в центре внимания, вот и пенки назначает, и такие поступки совершает. Может, он близкий Николая?

По поводу медийности вопросов нет, самый медийный реф. Просто вопрос: «Вы считаете это нормальным?» Судья празднует победу с командой-победительницей. Едем с ними в поезде, не просыхает чел, здороваться, честно, после такого не хочется», – написал Гас.

Затем Жилинский выставил фото в своем телеграм-канале «Жил был реф | Жилинский» с главным тренером «РМ» Андреем Карякой и подписал его «Оплата не прошла».

После этого игроки «Родины Медиа» Гас и Дехтер подошли к арбитру в поезде и попросили удалить фото, снимая все на камеру.

По их словам, Каряка не знал, что арбитр опубликует фото, так подписав его.

Но Дмитрий отказался, сказав, что удалит снимок только через суд. После чего он ушел от разговора с футболистами.