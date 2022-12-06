Эрик о конфликте игроков «РМ» и Жилинского: «Это ###### поступок Гаса и Дехтера. Саня Напиток, обрати внимание, твои игроки играют в ОПГ»

Полузащитник 2Drots Эрик высказался о конфликте между игроками и судьей Дмитрием Жилинским.

Гас и Дехтер подошли к арбитру в поезде и попросили удалить фото с Карякой, но Дмитрий отказался, сказав, что удалит снимок только через суд. После чего он ушел от разговора с футболистами.

«Просто огромнейший дизреспект! ###, на ровном месте ######### до чувака. Есть темы медиаугара, как Гудай снял пародию с Жилинским, как и фотка с Викторовичем (главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов – прим. Sports.ru), так и Жилинский поддержал флешмоб.

Я не понимаю одного, если Жилинский знаком с Гудаем приедет потусить, это непозволительно? Ну, так случается, но именно Дима Жилинский при дружбе с Гудаем не поставил пенальти в том самом дерби против «Амкала».

Какие еще спорные моменты в матче с «Родиной» были? Да никаких. Один пенальти липовое, окей, во втором тайме с помощью актера Дехтера уровняли! Они толпой идут и просят удалить фотку.

### я просто #### порой! Отмазок тут быть вообще не может. Это ###### поступок, и по красоте извинитесь перед Димой. Саня Напиток (президент «РМ» Текила – прим. Sports.ru), обрати внимание на то, что твои игроки играют в ОПГ», – написал Эрик.