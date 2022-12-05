Сибскана о запрете пропаганды ЛГБТ: «Не успел никто сделать каминг-аут в медийном футболе. А ведь можно было хайпануть»

Теги Георгий Тигиев Политика Амкал 2Drots Андрей Сибскана БроукБойз Алекс Стиль Медиафутбол

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана прокомментировал подписание закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ.

«Вот и все. Не успел никто сделать каминг-аут в медийном футболе. А ведь качественно можно было хайпануть и сразу статус медийного получить.

Интересно, а теперь слова Тигиева из «Броуков» и Стиля из 2Drots про то, как они будут ##### мужиков, будет считаться пропагандой?» – написал капитан «Амкала».

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