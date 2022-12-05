Сибскана о запрете пропаганды ЛГБТ: «Не успел никто сделать каминг-аут в медийном футболе. А ведь можно было хайпануть»
Капитан «Амкала» Андрей Сибскана прокомментировал подписание закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ.
«Вот и все. Не успел никто сделать каминг-аут в медийном футболе. А ведь качественно можно было хайпануть и сразу статус медийного получить.
Интересно, а теперь слова Тигиева из «Броуков» и Стиля из 2Drots про то, как они будут ##### мужиков, будет считаться пропагандой?» – написал капитан «Амкала».
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