Сибскана о поведении Текилы: «Стоит выразить ему дизреспект. Достойно проиграть у него не получилось»

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана прокомментировал поведение президента «Родины Медиа» Текилы в финальном матче Winline Медиалиги против 2Drots (1:1, 1:3 буллиталити).

«Каков был Текила, который не играл, но так негативно себя проявил, что я даже немного расстроен. Споры, понятно, он там орет, обматерил Шаюнова (Полузащитник «БроукБойз» Сергей Шаюнов – прим. Sports.ru), попытался его унизить. Это было неожиданно, конечно.

Что он ему плохого сделал, я не представляю, но это прям максимально некрасиво. Еще было некрасиво, как он угрожал судьям. За это, если честно, я бы наказывал.

Конечно, не в суд подавать, потому что как на судью можно в суд попасть, но какие-то санкции должны быть. Иначе каждый будет судье угрожать. Нет, так не годится.

Ну, и еще один неприятный момент после игры. Когда дым практически рассеялся, он начал жаловаться в своей телеге, что не по правилам пробиты удары, вратарь выходил раньше, из-за чего они и проиграли. Виноват, конечно же, судья.

Как выяснилось, судья не виноват. Небольшой, конечно, дизреспект Текиле стоит выразить, потому что достойно проиграть у него не получилось», – сказал Сибскана.