Сибскана о буллите Корша: «Просто изуродовал вратаря, испачкал. Реально могет, бедный голкипер»

Сибскана кайфанул с буллита в исполнении Корша.

Вернувшийся в 2Drots хавбек появился на замену в финале против (1:1, 3:1 буллиталити) и реализовал свой удар, обыграв вратаря Максима Швагирева.

«Нельзя не отметить Корша, мы любим его, классный медийный персонаж.

В профессиональном футболе он имеет определенные достижения, особенно в игре на ставках на своей команде.

Но сейчас не об этом. Сейчас он вышел и феерил. В конце мог забить и зарешать. Маленько не хватило мастерства.

Но при всем негативе, который аудитория имеет к Коршу, – как он исполнил свой буллит!

##### рот! Просто изуродовал вратаря, испачкал. Реально могет, бедный голкипер. Там можно и ножки сломать, и упасть, и с карьерой закончить. Красавец», – сказал капитан «Амкала».