Сибскана о победе 2Drots в Медиалиге: «Будь на месте Кузнецова другой тренер, ничего бы не изменилось. Ребята также бы уверенно выиграли»

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказался о победе 2Drots во 2-м сезоне Winline Медиалиги.

В финальном матче «Дроты» обыграли «Родину Медиа» (1:1, 3:1 буллиталити) и стали двухкратными победителями МФЛ.

«2Drots – самая сильная команда по составу футболистов. С этом можно спорить, но если посмотреть на состав, а вернее на два состава, которым обладает банда 2Drots, то тут вообще без вариантов, начиная с позиции вратаря, как бы к Сычеву не относились и не хейтили его конкурентов. Сычев стабилен, надежен, психологически устойчив и каждый раз это доказывает, в том числе и в этом матче.

Все остальные линии также, посмотрите на защиту, полузащиту, да и нападающих. Даже если вылетают люди, например, в этом матче не участвовали Эд и Кутуз по причине травм, их спокойненько заменили другие и безболезненно.

А например, Бегларян, который вылетел из основы, из обоймы, на его место внедрился другой иноземец, который оказался еще сильнее, да еще и точки кладет. По составу все реально закономерно, справедливо. 2Drots – самая сильная команда одерживает верх.

Даже роль тренера здесь настолько не влияет, потому что тут главное не испортить. Конечно, тренер имеется, но чуть-чуть помогает тоже, очевидно, заменками руководит, но все-таки все делают пацаны-футбики, которые реально оправдывают свою значимость.

Будь на месте Кузнецова другой тренер, я думаю, особо ничего бы не изменилось. Ребята также бы уверенно выиграли, потому что они реально сильнейшие. Это справедливо», – сказал Сибскана.