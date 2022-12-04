Сибскана о победе 2Drots в Медиалиге: «Будь на месте Кузнецова другой тренер, ничего бы не изменилось. Ребята также бы уверенно выиграли»

Теги Дмитрий Кузнецов Амкал 2Drots Андрей Сибскана Winline Медиалига Родина Медиа «Кутуз» Сергей Кутузов Артур Бегларян Эдамс Дмитрий Сычев Медиафутбол

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказался о победе 2Drots во 2-м сезоне Winline Медиалиги.

В финальном матче «Дроты» обыграли «Родину Медиа» (1:1, 3:1 буллиталити) и стали двухкратными победителями МФЛ.

«2Drots – самая сильная команда по составу футболистов. С этом можно спорить, но если посмотреть на состав, а вернее на два состава, которым обладает банда 2Drots, то тут вообще без вариантов, начиная с позиции вратаря, как бы к Сычеву не относились и не хейтили его конкурентов. Сычев стабилен, надежен, психологически устойчив и каждый раз это доказывает, в том числе и в этом матче.

Все остальные линии также, посмотрите на защиту, полузащиту, да и нападающих. Даже если вылетают люди, например, в этом матче не участвовали Эд и Кутуз по причине травм, их спокойненько заменили другие и безболезненно.

А например, Бегларян, который вылетел из основы, из обоймы, на его место внедрился другой иноземец, который оказался еще сильнее, да еще и точки кладет. По составу все реально закономерно, справедливо. 2Drots – самая сильная команда одерживает верх.

Даже роль тренера здесь настолько не влияет, потому что тут главное не испортить. Конечно, тренер имеется, но чуть-чуть помогает тоже, очевидно, заменками руководит, но все-таки все делают пацаны-футбики, которые реально оправдывают свою значимость.

Будь на месте Кузнецова другой тренер, я думаю, особо ничего бы не изменилось. Ребята также бы уверенно выиграли, потому что они реально сильнейшие. Это справедливо», – сказал Сибскана. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные