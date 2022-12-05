Жека: «Реал» три раза подряд выиграл ЛЧ. У 2Drots два кубка, что нам мешает выиграть третий?»

Жека высказался об участии 2Drots в третьем сезоне .

– Жек, как ты думаешь, есть смысл вам заявляться в третий сезон?

– Слушай, всегда мотивировало и большие эмоции у меня были от того, что «Реал Мадрид» три раза подряд выиграл Лигу чемпионов. Думаю, ### как это возможно?

У нас сейчас есть два кубка, что нам мешает выиграть еще третий и встать на одну ступень с «Реалом»? Почему нет? Конечно, мы хотим участвовать в третьем сезоне.

– Дима Егоров написал, что вас может не быть в третьем сезоне, так как вы заломите ценник.

– В любом случае мы того стоим. Ты видишь статистику: самые просматриваемые матчи у 2Drots. Кто полный стадион соберет, кроме нас? Я думаю, никто, поэтому лиге нужно расчехлять свои кошельки, и мы будем 100%.

– А вам самим интересно?

– Конечно!

– Еще победитель МФЛ попадает в Кубок России, вы даете согласие?

– Думаю, да. У нас есть должок перед одной командой из Иваново, в который мы с удовольствием приедем еще раз, чтобы взять реванш, – сказал Жека.