Тренер 2Drots Кузнецов готов возглавить клуб ФНЛ. С ним команда дважды выиграла Медиалигу

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов оценил возможность перехода в клуб Первой лиги.

– Дмитрий Викторович, много слухов, что вы можете не остаться в 2Drots. Что вы можете сказать?

– Время есть еще, неделька, будем разговаривать. Я готов остаться, но надо разговаривать. Не все так просто.

– Если поступит неплохое предложение из ?

– Буду рассматривать, конечно. Будем разговаривать с Женей, , – сказал тренер телеграм-каналу «Влажный Футбол».

В этом году Кузнецов привел 2Drots к двум победам в .