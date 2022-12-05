Тренер 2Drots Кузнецов готов возглавить клуб ФНЛ. С ним команда дважды выиграла Медиалигу
Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов оценил возможность перехода в клуб Первой лиги.
– Дмитрий Викторович, много слухов, что вы можете не остаться в 2Drots. Что вы можете сказать?
– Время есть еще, неделька, будем разговаривать. Я готов остаться, но надо разговаривать. Не все так просто.
– Если поступит неплохое предложение из ФНЛ?
– Буду рассматривать, конечно. Будем разговаривать с Женей, Никитой, – сказал тренер телеграм-каналу «Влажный Футбол».
В этом году Кузнецов привел 2Drots к двум победам в Winline Медиалиге.
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