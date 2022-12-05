Некит о том, кого бы подписал из «Амкала»: «Никого. Но если приставят пистолет, что нужно выбрать, – Левшук»
Некит поделился планами об усилении 2Drots после победы во втором сезоне Winline Медиалиги.
– У нас идеально сбалансированный состав, не вижу позицию, которую надо было бы укреплять.
Но, опять-таки, если бы после первого сезона мы бы не укрепили состав, сейчас мы бы не прошли в финал.
Поэтому точечно одно-двоих новичков для конкуренции и ротации возьмем. Посмотрим, здесь надо думать.
– Кого бы ты забрал из «Амкала»?
– Честно скажу, никто не нужен. Но если надо выбрать, если пистолет поставят к виску и скажут выбрать, первая фамилия, которая мне приходит в голову, это Левшук, – сказал Некит телеграм-каналу «Крысева».
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