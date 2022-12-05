Егоров о 2Drots в РПЛ: «Осталось найти нефтяную компанию. Будет армия болельщиков по всей России»

оценил перспективы 2Drots пробиться в в будущем.

«Некит опять заявил, что 2Drots идут в РПЛ. На сто процентов уверен, что через 3-4 года «дроты» по всем параметрам могут быть в РПЛ.

Осталось просто найти какую-нибудь нефтяную компанию, которая вложит деньги.

Тогда у нее появится команда с огромной армией болельщиков по всей России. Армией, не уступающей топ-клубам Премьер-лиги.

Да, пусть «дроты» выпендриваются, но у них есть баланс. Есть и добрые чуваки: , Сычев и некоторые другие.

В общем, можно искать, за что критиковать 2Drots, но изначально все были в равных условиях.

Да, у 2Drots было больше денег, но у них и намного больше просмотров, намного больше развиты каналы, контракты. Так что, да, молодцы», – сказал руководитель .