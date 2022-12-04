Дмитрий Егоров: «С 2Drots никто не сравнится. Но для развития движа победа «Родины» была важнее»

Теги 2Drots Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался о чемпионстве 2Drots во втором сезоне Winline Медиалиги.

В финале «дроты» в серии буллиталити обыграли «Родину Медиа» (1:1, 3:1).

«С 2D сегодня никто не сравнится. 

Ни по просмотрам, ни по игре, ни по корпоративности, так скажем. 

Когда люди, которые не выходят на поле, плачут от счастья – это показатель. 

Когда же мысли только о себе и о своем месте на поле, в заявке и в трансляции – ничего у команды не будет.

Но для развития движа победа «Родины» была важнее. Сейчас не думаю, что 2D будут участвовать в МФЛ-3.

Залом за участие будет гигантским – не факт, что лига на это пойдет. А сказать: «Мы уже два раза выиграли, нам неинтересно» – изи вин.  

И поедут они по городам России и будут собирать там реально полные стадионы», – написал босс «БроукБойз» в своем телеграм-канале.

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