Дмитрий Егоров: «С 2Drots никто не сравнится. Но для развития движа победа «Родины» была важнее»

Дмитрий Егоров высказался о чемпионстве 2Drots во втором сезоне .

В финале «дроты» в серии буллиталити обыграли (1:1, 3:1).

«С 2D сегодня никто не сравнится.

Ни по просмотрам, ни по игре, ни по корпоративности, так скажем.

Когда люди, которые не выходят на поле, плачут от счастья – это показатель.

Когда же мысли только о себе и о своем месте на поле, в заявке и в трансляции – ничего у команды не будет.

Но для развития движа победа «Родины» была важнее. Сейчас не думаю, что 2D будут участвовать в МФЛ-3.

Залом за участие будет гигантским – не факт, что лига на это пойдет. А сказать: «Мы уже два раза выиграли, нам неинтересно» – изи вин.

И поедут они по городам России и будут собирать там реально полные стадионы», – написал босс в своем телеграм-канале.