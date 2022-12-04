«Скажи я 6 лет назад, что 2Drots будут в Кубке России, что бы напечатали? «Некит, ты #######». Основатель «дротов» о турнире

Теги ФОНБЕТ Кубок России брань 2Drots контент Winline Медиалига Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Основатель 2Drots Некит рассказал о желании еще раз выступить в Фонбет Кубке России.

В этом сезоне команда, которая накануне второй раз подряд выиграла Winline Медиалигу, в первом раунде Кубка разгромила «Чертаново» (3:0), а на втором этапе уступила «Текстильщику» в серии пенальти (1:1, 3:5).

– Чемпиона Медиалиги в Кубок вроде зовут автоматом. Кто стал чемпионом? Так что мы ждем, нам очень понравилось.

Хочется побороться и пройти намного дальше, до финальной стадии. Это сто процентов возможно.

– Ты прям уверенно говоришь.

– Когда мы с Женьком играли в FIFA, если бы я сказал, что через шесть лет 2Drots будут в Кубке России, что бы все напечатали? «Некит, ты #######, клоун».

Но мы играем в Кубке, обыгрываем «Чертаново». Все возможно, у нас офигенный коллектив, команда, – сказал Некит телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.

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