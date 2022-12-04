«Становимся как «Манчестер Юнайтед», великим клубом. Никто уже не может сомневаться». Жека о чемпионстве 2Drots

Теги 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Жека 2Drots Медиафутбол

Основатель 2Drots Жека поделился эмоциями после победы на «Родиной Медиа» (1:1, 3:1 в серии буллиталити) в финальном матче 2-го сезона Winline Медиалиги.

–  Жека, чем эмоции отличаются от первого сезона?

– Мы вынесли главного злодея всего медиафутбола, из-за этого уже втройне приятно. Мы потихоньку становимся как «Манчестер Юнайтед», великим клубом.

– 2Drots уже великие?

– 100%, уже никто не может в этом сомневаться, когда две победы за год, – сказал Жека в интервью телеграм-каналу «С детства за медиафутбол». 

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