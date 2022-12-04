Жека о будущем 2Drots: «Мы хотим быть самым великим клубом России. Мы хотим быть больше, чем «Зенит»

Босс 2Drots Жека рассказал об участии в третьем сезоне Winline Медиалиги и желании перейти в профессиональный футбол.

– Слушай, что может быть дальше? Вы выигрываете вообще все, у вас четыре успешных канала, вы двухкратные чемпионы МФЛ. Что дальше?

– Мы хотим быть самым великим клубом России. Мы хотим быть больше, чем «Зенит». Мы хотим, чтобы к нам приезжали из Китая, Латинской Америки на наши матчи.

Не, конечно, мы хотим продолжать наше величие, каждый сезон доказывать, потому что каждый сезон – это новая история, поэтому будем находить новую мотивацию, чтобы выигрывать новые титулы.

– Некит неоднократно говорил, что через 5 лет вы нас увидите в РПЛ, ты сам как к этому относишься? Ты хотел бы уйти в профессиональный футбол?

– Это будет невероятно, если мы окажемся в РПЛ и будем играть с лучшими командами, конечно, я бы хотел этого. Это, наверное, высшая точка, в которую мы можем попасть.

– Вы будете участвовать в третьем сезоне МФЛ, потому что создаются сейчас другие лиги, интересно ли тебе это?

– Интересно 100 процентов, потому что в Медиалиге играют самые лучшие команды, самые сильные, нам, естественно, нравится конкурировать с сильнейшими, поэтому все зависит от лиги.

Если они заинтересованы в нас, если мы найдем точки соприкосновения, то мы будем в третьем сезоне», – сказал Жека в интервью телеграм-каналу «Некласико».