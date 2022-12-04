Текила о конфликте с Шаюновым: «Пускай как крыска и дальше бегает, мне вообще ##### на него»

Президент «Родины Медиа» Текила прокомментировал конфликт с полузащитником «БроукБойз» Сергеем Шаюновым.

Текила и Шаюн поругались на финальном матче Winline Медиалиги 2Drots – «Родина Медиа» (1:1, 3:1 по буллиталити) и высказывали в адрес друг друга нелестные слова.

– Что за перепалка случилась с Шаюновым?

– Понимаешь, это такой крысиный поступок. У меня команда играет, я стою на бровке, а он мне сзади в спину стоит что-то там ############.

Я такого неуважения не проявляю ни к кому и никогда. Я не подойду и не буду говорить что-то, когда играет моя команда.

Он допускает, значит, как крыска пускай бегает дальше, мне вообще ##### на него, – сказал Текила телеграм-каналу «Некласико».