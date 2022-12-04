Текила о финале: «Судейство нормальное, в целом. Пенальти 2Drots был необязательным»

Текила поделился впечатлениями после поражения от 2Drots в финале .

уступила в решающем матче в серии буллиталити (1:1, 1:3).

– Нужно признать, что «дроты» – это самая медийная команда, с самыми большими просмотрами.

Сегодня они оказались самыми сильными в футболе. Два сезона просто на фарте не выиграть.

Поэтому нужно признать и сказать всем, что 2Drots – это великая команда.

– Судейство в финале было справедливым?

– В целом, нормальное судейство, но зачем это сейчас обсуждать? Это ни к чему не приведет. Пенальти 2Drots был необязательным, – сказал основатель и игрок «РМ» телеграм-каналу «Лига медиафутбол».