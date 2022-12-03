«Я в следующем сезоне хочу увидеть топовую самоотдачу. Не результат, а желание превыше всего». Райзен о планах «БроукБойз»

Босс «БроукБойз» Райзен рассказал о планах команды на следующий год.

– Что дальше будет с «Броуками»?

– Дальше – новые «Броуки».

– А что в это входит?

– Теперь «Броуки» имеют лайтовый свэг. Мы теперь кайфуем, как было раньше. Я не пытаюсь уже выигрывать все подряд, я пытаюсь выиграть каждый следующий матч, настраиваю на него команду.

Я теперь буду говорить, что мне без разницы. Идите и играйте, без десяти красных карточек при поражении не возвращайтесь. Если не получится так, то до свидания из команды.

– Вы будете прощаться с половиной команды? Как это будет проходить?

– Может быть, попрощаемся и со всей командой. Почему нет? Знаешь, как работает команда? Команда – это название, бренд, а в ее структуре уже игроки. Да, они имеют определенный вес, но это просто игроки. Самое главное – это бренд.

Каждый игрок должен гореть. Надо зайти и спросить у игроков, готовы ли они гореть этим или нет. Я в следующем сезоне хочу увидеть топовую самоотдачу. Не результат, а желание превыше всего, – сказал Райзен в интервью телеграм-каналу «Некласико».