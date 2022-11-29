Кутуз и Слон заболели перед полуфиналом Winline Медиалиги

Теги Антон Пискунов «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига ФК Деньги «Кутуз» Сергей Кутузов Медиафутбол

Несколько игроков 2Drots заболели перед полуфинальным матчем Winline Медиалиги.

Среди заболевших называются Кутуз и Слон.

«Всем доброе утро. Начну с плохих новостей – я заболел. Еще в поезде почувствовал себя не хорошо и вчера окончательно слег. Накупил лекарств, на треню не поехал, буду лечиться целый день, дай бог завтра смогу сыграть», – написал Кутуз в своем телеграм-канале KutuziO.

«Ухудшилось самочувствие, поэтому игровую тренировку я пропускаю и Сережа Кутузов решил поберечься. На тренировке нас сегодня не будет, мы остаемся в гостинице. Немножко болит горло, такое вообще состояние тяжело, есть риск, что оно ухудшится, поэтому сегодня на паузе», – сказал Слон в телеграм-канале SLONSKY.

Также стало известно, что среди заболевших Антон Пискунов. Об этом сообщил Эрик в своем телеграм-канале Wonderful_liar / А ЧЕ БУДЕТ?

В полуфинале 2Drots сыграет с «Деньгами». Матч состоится 30 ноября. Начало в 19:00.

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