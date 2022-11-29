Кутуз и Слон заболели перед полуфиналом Winline Медиалиги

Несколько игроков 2Drots заболели перед полуфинальным матчем Winline Медиалиги.

Среди заболевших называются Кутуз и Слон.

«Всем доброе утро. Начну с плохих новостей – я заболел. Еще в поезде почувствовал себя не хорошо и вчера окончательно слег. Накупил лекарств, на треню не поехал, буду лечиться целый день, дай бог завтра смогу сыграть», – написал Кутуз в своем телеграм-канале KutuziO.

«Ухудшилось самочувствие, поэтому игровую тренировку я пропускаю и Сережа Кутузов решил поберечься. На тренировке нас сегодня не будет, мы остаемся в гостинице. Немножко болит горло, такое вообще состояние тяжело, есть риск, что оно ухудшится, поэтому сегодня на паузе», – сказал Слон в телеграм-канале SLONSKY.

Также стало известно, что среди заболевших Антон Пискунов. Об этом сообщил Эрик в своем телеграм-канале Wonderful_liar / А ЧЕ БУДЕТ?

В полуфинале 2Drots сыграет с «Деньгами». Матч состоится 30 ноября. Начало в 19:00.