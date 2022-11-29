Голкипер 2Drots Алан: «Нахера человек едет на выезд больным?»

Теги 2Drots Winline Медиалига Богдан Тимошенко Алан Медиафутбол

Голкипер 2Drots Алан высказался о ситуации с заболевшими в команде перед полуфиналом Winline Медиалиги.

«Я просто не понимаю, нахера человек едет на выезд больным?

Тем самым заразил и просто положил в кровать уже двоих. Это ######. Надо же думать не только о себе», – написал Алан в своем телеграм-канале Alan_91.

Телеграм-канал «С детства за медиафутбол» сообщает, что речь о Богдане Тимошенко.

В полуфинале Winline Медиалиги 2Drots сыграет с «Деньгами». Матч состоится 30 ноября. Начало в 19:00.

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