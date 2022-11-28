2Drots поменяли отель. Игроки были недовольны чистотой, питанием и отдаленностью от стадиона

2Drots поменяют отель в Краснодаре. Команда недовольна целым рядом факторов.

Богдан Тимошенко: «Приехали в Краснодар, дали какой-то старый автобус, потом в отели не всем хватило сразу номеров и, как понял, не лучшего класса они.

Пришли на завтрак: ждем еду 20-30 минут, это... И что самое интересное – на завтраке всего 20 человек одновременно могут покушать. Это просто дичь!», – написал Богди в своей телеге.

Крап: «Матч ТВ» нет, еду ждали 40 мин, принесли сэндвичи с одним листиком зелени и 3 вялых помидора, конференц-зала нет, теорию негде делать, до тренировочного поля ехать полтора часа. Вот так встретили чемпионов! Гг», – написал Даниил у себя телеграм-канале Krap Team.

Ситуацию разъяснил Эрик.

«Просто, чтобы вы понимали: это не придирки, а реально ######! Отель нам поменяют! У меня просто горит от одного: кому-то реально было бы комфортно жить в номере с чужими волосами, какой-то кончой на подушках и т.д.?

Тут никто не требует ######## условий! Люди просто не хотят что-то подхватить! Может быть некоторые команды и привыкли к такому, мы же просто хотим спать хотя бы в чистоте!

Ехать 1000 с #### км, чтобы неделю жить в таких условиях – не самая лучшая перспектива», – написал Эрик в своем телеграм-канале «Wonderful_liar / А ЧЕ БУДЕТ?»