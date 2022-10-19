Николсон о желании «Спартака» обойти «Зенит»: «Нам это по силам. Нет ничего невозможного»

Нападающий верит в возможность выиграть чемпионат России.

– У вас был напряженный период в «Спартаке» сейчас. Это касается попадания в стартовый состав, результативности.

– Это был сложный момент для игрока, но никакого напряжения между мной и клубом. Самое главное, что команда побеждает, неважно, играю я или нет.

– Есть ли у вас заочное соперничество с Соболевым? Может, хотите забить больше, чем Александр?

– На первом месте – команда. То, что вы сказали про Сашу, я рад за него. Это мотивирует меня, делает меня сильнее, заставляет прибавлять.

– После финала Кубка вы обнимали трофей. Это ваш турнир?

– Наши намерения – побеждать в каждой игре, как в Кубке, так и в . У нас каждый матч как финал.

– Можно ли сказать, что «Спартак» хочет обойти «Зенит»?

– Почему нет? Нам вполне это по силам. Каждый игрок мотивирует другого. Как я уже говорил, самое важное – это команда. Насчет – нет ничего невозможного, – заявил форвард.