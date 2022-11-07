Сибскана хотел спровоцировать Соболева по поводу симуляций: «Не повелся, гад. Скала!»

Сибскана рассказал, что на игре с пытался спровоцировать форварда «Спартака», руководителя «ББ» Александра Соболева.

– Что у вас случилось с Соболевым? Вы зацепились…

– Обожаю Соболева. Хотел его ########## (подколоть), как-нибудь цепануть, чтобы он негодовал, намекая на то, что он симулирует, а он, гад, не повелся. Скала!

– Он сам кепку с дельфином носит.

– Все равно. Одно дело иронизировать, а другое – когда тебе предъявляют за это. Я хотел подколоть его, но он прям скала.

Мне эта тенденция совсем не нравится. Но дурачков на самом деле хватает.

Это как пирамиды. Все знают, что это говно и что не нужно туда вкладываться, но сколько тысяч людей все равно находится. Так что клиенты есть, – сказал капитан «Амкала».