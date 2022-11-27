Градиленко о Джарахове: «У него была установка пробить пенальти, он ее не выполнил. Значит, был заменен»

Главный тренер «Козлов» Дмитрий Градиленко высказался о вратаре команды Эльдаре Джарахове.

– Джарахов был музыкантом и блогером, теперь вратарем стал.

– Да, если честно, условно. То? что он провел, огромное ему спасибо.

– А он тренировался?

– Знаете, у нас была тренировка только для медийных. Там было человек 6-7. Они пришли, побили по воротам этому парню высокорослому и все. Это было один раз, скажу честно.

– Научить за раз Джарахова сложно?

– Он все может, все умеет.

– Там гениальная замена с ним была на 5-й минуте из-за того, что он пенальти не пошел бить?

– Да, не пробил пенальти. У него была установка, он ее не выполнил. Значит, был заменен. Я не могу пускать все на самотек, – сказал Градиленко.

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