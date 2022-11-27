«Это я его попросил судью запретить ему играть». Градиленко о Паше Технике

Главный тренер GOATS Дмитрий Градиленко прокомментировал ситуацию с Пашей Техником.

Паша в матче 6-го тура Winline Медиалиги с 2Drots (1:1) был заявлен в стартовый состав, но к игре был не допущен судьей из-за неадекватного поведения.

– Еще один гениальный футболист, который вышел на поле, но не провел ни минуты. Как произошла метаморфоза от разминки до того момента, когда он голым бегал по улице?

– Смотрите, он уже пришел чуть-чуть под градусом, потому что, знаете, у меня очень обостренный нюх. Я чувствую запах алкоголя, я не знаю, с этим у меня вообще проблем нет, я прям моментально понимаю. Он был совершенно адекватный парень. С ним был его менеджер.

– Паша Техник вроде в футболе даже разбирается?

– Ну, говорили, что да. И я говорю Паше: «Пожалуйста, не уходи никуда». Он сидел спокойненько за два часа до матча. А потом говорит, что хочет покурить, а ему говорю, что нельзя. Но потом, думаю, ладно, и они отошли со своим директором.

– Было понятно, что что-то может быть? Вы не знали о Паше до этого?

– Поймите, я просто уже был погружен в игру. У меня игра уже началась.

– Я имею ввиду, что вы за неделю до игры не знали, кто такой Паша Техник?

– Конечно, нет! Как я знать, кто такой Паша Техник? Я знаю других техничных футболистов. И буквально через несколько минут я увидел в его руках Coca-Cola, подумал, ну может быть просто любит ее. А потом я смотрю, что все хуже и хуже. Я понимаю, что это неправильно. Но произошло то, что произошло.

– Но тем не менее вы его в заявку включили? Несмотря на то, что он до этого был в коме неделю назад?

– Конечно, мы хотели, чтобы он хотя бы, если бы мы выиграли челлендж, то есть кто выиграет в начале мяч, чтобы он хотя бы коснулся мяча. Вот и все. План был такой, чтобы он обязательно вышел, мы сделали общекомандное фото, прозвучал свисток, он разыгрывает и спокойненько уходит.

– Судья был прав, что его не допустил?

– 100%, самое интересное, что это я его попросил запретить ему играть.

– Серьезно?

– Ну, конечно.

– То есть какая медийность бы не была, смешно и весело кому-то не было, просто в таком состоянии – это убийство футбола?

– Нет, это не убийство футбола. Есть организаторы, которые отвечают. Хоть он там какую-то бумажку подписал – все это ерунда. Скорая помощь, да и закрыли бы тут все, – сказал Градиленко.

Джарахов, Биг Смоук, Алекс Месси, Хул и Мбэйп вышли в матче Медиалиги. Пашу Техника не пустил судья