Градиленко об интересе «Амкала»: «Серьезно? А у них деньги есть?»
Главный тренер GOATS Дмитрий Градиленко прокомментировал слухи о возможном переходе в «Амкал».
– Сейчас слухи распускают, говорят, что Градиленко – главная трансферная цель «Амкала» на следующий год.
– Серьезно? А у них деньги есть? (смеется)
– Они говорят, что у них с 2Drots самый большой бюджет.
– Серьезно? Прикольно!
– А вы можете сказать, что вы всегда за «Козлов», или вы рассматриваете такие предложения?
– Мы с детства за «Козлов», даже у нас есть такой девиз.
– То есть трансфер в «Амкал» не возможен ни при каких условиях?
– Ни при каких условиях! Пока президент не скажет: «Спасибо, дорогой! Я больше не могу платить тебе такие огромные деньги. Спасибо за работу! Давай дальше просто дружить. Порекомендуй кого-нибудь, но немножко с другим бюджетом», – сказал Градиленко.
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