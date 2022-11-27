Градиленко об интересе «Амкала»: «Серьезно? А у них деньги есть?»

Главный тренер GOATS Дмитрий Градиленко прокомментировал слухи о возможном переходе в «Амкал».

– Сейчас слухи распускают, говорят, что Градиленко – главная трансферная цель «Амкала» на следующий год.

– Серьезно? А у них деньги есть? (смеется)

– Они говорят, что у них с 2Drots самый большой бюджет.

– Серьезно? Прикольно!

– А вы можете сказать, что вы всегда за «Козлов», или вы рассматриваете такие предложения?

– Мы с детства за «Козлов», даже у нас есть такой девиз.

– То есть трансфер в «Амкал» не возможен ни при каких условиях?

– Ни при каких условиях! Пока президент не скажет: «Спасибо, дорогой! Я больше не могу платить тебе такие огромные деньги. Спасибо за работу! Давай дальше просто дружить. Порекомендуй кого-нибудь, но немножко с другим бюджетом», – сказал Градиленко.