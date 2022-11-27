Градиленко о нововведениях в Медиалиге: «Чистое время бы только убрал, а красный мяч вообще офигенный»

Главный тренер «Козлов» Дмитрий Градиленко высказался о нововведениях в Winline Медиалиге.

– А эти новые правила в Медиалиге?

– Правила прикольные! А красный мяч – шикарный! Вот чистое время только убрал, а красный мяч вообще офигенный.

– А почему чистое время убрать?

– Долго, все затягивается. Все эти выбегания на поле – это очень долго. Предположим, что счет 4:4, то есть сразу десять минут прибавляем, потому что по одной минуточке будет матч останавливаться. Это реально матч может затянуться на 2,5 часа. Мне это не нравится. Чистое время надо убрать, а вот с этой оранжевой карточкой, я вообще не понял. Но ее убрали?

– Да.

– А красный мяч – шикарный. Интрига – это как раз интерес, например, 2:0 и чего, игры нет? А тут бац! Или 2:1, когда проигрываешь, вообще можешь выиграть. Понятно, что это уже мондраж, и многие начинают просто мяч лупить на 50 метров вперед. Но ничего, все равно это очень прикольно, – сказал Градиленко.