Градиленко о матче с 2Drots: «Да, к вратарю 152 см поставил защитников-профиков. Не имел права?»

Главный тренер GOATS Дмитрий Градиленко высказался о матче с 2Drots.

Перед игрой 6-го тура Winline Медиалиги (1:1) президент «Козлов» Goody договорился с «дротами» выйти медийными составами.

Однако в таких составах команды отыграли всего 2-3 минуты чистого времени. 2Drots были недовольны поведением «Козлов» и обвинили в том, что соперник нарушил договоренности.

– Единственная команда, которая на вас жаловалась – это 2Drots.

– А почему?

– Они сказали, что Градиленко нас обманул. Он обещал медийных, а выставил «профиков».

– Нет, неправда. Я уже не помню, что там было. У нас играли: Платон, Дворецкий, Джарахов, Goody. Это сколько я назвал?

– А еще девочки.

– Считаем по пальцам: Джарахов, Goody, Платон, Дворецкий. Кого-то я пропустил? Еще Илона. Я назвал только пять. И посмотрите, кто играл у них. Там играла половина людей с футбольным прошлым.

– Ну, Илона хорошо смотрелась?

– Да, за бровкой она очень хороша. Ну, и на поле вообще тоже, да. Может быть, ей каблук или чулок на поле нужен был, короткая юбка – это было бы шедеврально. Они были недовольны, жаловались, ну а что?

Я же назвал сейчас фамилии. С вратарем 152 см ростом, ну, да, у нас играло четыре защитника, а кого мне еще ставить? Да, четыре защитника поставил со статусом «профессионал», а что? Разве я не имел права? – сказал Градиленко.

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