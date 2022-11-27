Корш расторг контракт со «СКА-Хабаровском» по обоюдному согласию

Полузащитник 2Drots Иван Коршунов расторг контракт со «СКА-Хабаровском» по обоюдному согласию.

– Корш, ты теперь официально свободен?

– Да!

– Разорвал контракт со СКА?

– Да, по обоюдному согласию.

– И теперь ты с нами в 2Drots официально?

– Да!

– А есть планы на будущую карьеру?

– Ну, примерные планы есть. Сейчас возьму паузу, посмотри. Сейчас конкретных предложений по профессиональному футболу нет, поэтому пока свободный агент, а там посмотрим, – сказал Корш телеграм-каналу «Wonderful_liar/А че будет?»

Иван перешел из 2Drots в хабаровскую команду летом этого года. 20-летний хавбек провел за «СКА-Хабаровск» один матч и не отметился голевыми действиями. За «СКА-Хабаровск-2» Иван провел 17 игр и также не отличился результативными действиями.

Корш присоединился к 2Drots и поможет команде в 1/2 финала Winline Медиалиги. 30 ноября 2Drots встретятся с ФК «Деньги». Начало – в 19:00.