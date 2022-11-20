Корш вернулся в 2Drots из СКА, чтобы сыграть с «Амкалом». Контракт с хабаровским клубом может быть расторгнут

Вингер «СКА-Хабаровск» Иван Коршунов сыграет за 2Drots в 1/4 финала Winline Медиалиги против «Амкала».

20-летний хавбек перешел из 2Drots в хабаровскую команду летом этого года. Сейчас он вернулся к «дротам», чтобы помочь клубу в плей-офф.

– Все мы знаем, что у тебя контракт со «СКА-Хабаровск». Прописано ли в контракте, что ты не можешь участвовать в Медиалиге?

– Прописано, но дам вам небольшой инсайд – возможно, я буду уходить из «СКА-Хабаровск». Поэтому то, что прописано в контракте, мне не совсем важно.

– То есть контракт может быть расторгнут?

– Да, вполне, может быть, после матча с «Амкалом», – заявил Корш телеграм-каналу «Нереальный Футбол».

Корш во втором сезоне МФЛ был заявлен за 2Drots, но в рамках регулярного чемпионата ни разу не вышел на поле.

Вингер провел за «СКА-Хабаровск» один матч и не отметился голевыми действиями. За «СКА-Хабаровск-2» Иван провел 17 игр и также не отличился результативными действиями.