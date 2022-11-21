Корш о расторжении контракта с хабаровским СКА: «Я просто обиделся»

Полузащитник 2Drots Иван Коршунов рассказал, почему расторг контракт со «СКА-Хабаровск».

«Со СКА история закончена, потому что я так захотел. Сейчас я свободный агент. Более вероятно, что меня туда взяли, чтобы я поднял медиасоставляющую Дальнего Востока и все.

Мы договорились, что я буду тренироваться с первым составом, в первой команде. Я приезжаю: провел сборы, сыграл 3 матча в первой команде ФНЛ. Ко мне подходит Шаронов и говорит, что мы тебя спускаем во 2-ю команду для игровой практики.

Ну, вроде даже не плохо. Побольше поиграю, не эти 15-20 минут, наберу форму и все будет четко. Спустили во 2-ю команду, я там присел на баночку, сменился тренер – пришел с первой команды. Я опять присел, не играл, не понятно почему. Мне никто ничего не говорит. После этого я просто обиделся. И по обоюдному решению расторгли контракт», – рассказал Корш на стриме Winline Медиалиги.

Иван перешел из 2Drots в хабаровскую команду летом этого года. 20-летний хавбек провел за «СКА-Хабаровск» один матч и не отметился голевыми действиями. За «СКА-Хабаровск-2» Иван провел 17 игр и также не отличился результативными действиями.

Корш вернулся в 2Drots перед матчем с «Амкалом» в 1/4 финала Медиалиги (4:3), но на поле он так и не появился.