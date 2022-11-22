Некит об оставшемся в запасе Корша в матче с «Амкалом»: «Это честно к ребятам, которые шли всю регулярку»

Босс 2Drots Некит объяснил, почему полузащитник «СКА-Хабаровск» Иван Коршунов не появился на поле в матче 1/4 финала Winline Медиалиги против «Амкала» (4:3).

Федос: «Корш приехал, он говорил, что готов играть. Он тренировался с вами, снимался в видосах в Одинцове. Но Корш, вроде как, у него уже контракта нет, только-только был контракт с профессиональным клубом, не появляется ни на секунду в этом матче. Почему?»

Некит: «Мне кажется, это честно к ребятам, которые шли всю регулярку».

Сибскана: «Он всех защищает, это бессмысленно».

Некит: «Нет, почему защищаю? Ну, смотрите, есть ##### регулярка, а есть пацаны, которые всю ее отыграли».

Федос: «Блин, а что при 4:1 не выпустить Корша?»

Некит: «Ну, начали выходить ребята, которые весь этот сезон были. Это же справедливо, что они вышли, а не Корш, который новенький. Он только приехал в тренировочный процесс».

Федос: «Тебе не кажется, что 2Drots – это, в первую очередь, Корш?»

Некит: «Нет (смеется). Но при этом, я думаю, Корш еще в Краснодаре, сейчас он проведет с нами больше тренировок, больше вероятность, что он выйдет. Его Викторович встроит в этот процесс».

Сибскана: «А ты не думаешь, что Корш, учитывая свой опыт игры в «СКА-Хабаровске», мог какую-то ставочку интересную зарядить и они побоялись его выпускать? А вдруг сейчас сыграет что-нибудь не то?»

Федос: «Так вроде нигде же никто не принимает».

Сибскана: «А вдруг уже есть частная контора? Мне кажется, пора уже».

Егоров: «Слушай, а вдруг реально есть такая частная контора?».

Беседа состоялась на YouTube-шоу «Это медиафутбол, бро!».