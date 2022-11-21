РФС проверил игрока СКА Коршунова на полиграфе. Его подозревают в ставках на себя

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов прокомментировал ситуацию с .

Ранее появилась информация, что вернувшийся в 2Drots полузащитник не прошел полиграф в .

Причиной проверки стало подозрение, что он ставил на себя во время игры за хабаровскую команду.

– У меня есть информация, что Корш не прошел полиграф. Это, конечно, может быть и слух, но информация от РФС. Что ты думаешь по этому поводу?

– Во-первых, мне кажется, надо дождаться официального заявления. Во-вторых, у меня информация такая, что полиграф был. Ну, то есть я знаю об этом факте, но причастность Вани к тому, что побудило наши органы его посадить на полиграф, абсолютно отсутствует.

Поэтому по поводу Вани у меня никаких переживаний и сомнений нет. Парень кристально чистый и полностью честен, – сказал Осипов в интервью телеграм-каналу «Нереальный футбол».