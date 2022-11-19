Герман прошел полиграф: соврал, что не смотрел гей-порно, честно сказал, что не подкупал судей

Герман Эль Класико прошел детектор лжи в новом ролике на своем ютуб-канале.

Основатель «Амкала» ответил на полиграфе на разные вопросы от подписчиков и футболистов своей команды.

Один из самых острых вопросов задал Кирилл Дубников: «Гер, ты смотрел гей-порно? Я смотрел, поэтому хочу еще у кого-то спросить, смотрели или нет».

Герман на полиграфе ответил «нет» – и это оказалось неправдой.

За кадром подсказали, что в командный чат «Амкала» регулярно закидывают разного рода контент и фото.

«Не, ну в этом формате да», – ответил Герман.

Также у босса «Амкала» спросили, пытался ли он когда-нибудь подкупить судей.

Герман честно ответил, что никогда не занимался подобным. Также он не договаривался с судьями, чтобы те душили 2Drots на последнем МКС.

А вот стимулированием других команд Эль Класико занимался. Герман признался, что договаривался с «Ромой» и в этом сезоне.

Бразильцы в 9-м туре Winline Медиалиги играли с . Если бы Tamo Junto отобрали очки у соперника, «Амкал» бы вышел в плей-офф с 3-го места, а не с 4-го.

«Мы в перерыве созванивались с Алексеем Гуркиным, он говорил, что если они выиграют, я должен отвести их в баню. Мотивация других команд – это нормально», – рассказал Герман.