Герман прошел полиграф: соврал, что не смотрел гей-порно, честно сказал, что не подкупал судей
Герман Эль Класико прошел детектор лжи в новом ролике на своем ютуб-канале.
Основатель «Амкала» ответил на полиграфе на разные вопросы от подписчиков и футболистов своей команды.
Один из самых острых вопросов задал Кирилл Дубников: «Гер, ты смотрел гей-порно? Я смотрел, поэтому хочу еще у кого-то спросить, смотрели или нет».
Герман на полиграфе ответил «нет» – и это оказалось неправдой.
За кадром подсказали, что в командный чат «Амкала» регулярно закидывают разного рода контент и фото.
«Не, ну в этом формате да», – ответил Герман.
Также у босса «Амкала» спросили, пытался ли он когда-нибудь подкупить судей.
Герман честно ответил, что никогда не занимался подобным. Также он не договаривался с судьями, чтобы те душили 2Drots на последнем МКС.
А вот стимулированием других команд Эль Класико занимался. Герман признался, что договаривался с «Ромой» и Tamo Junto в этом сезоне.
Бразильцы в 9-м туре Winline Медиалиги играли с «На Спорте». Если бы Tamo Junto отобрали очки у соперника, «Амкал» бы вышел в плей-офф с 3-го места, а не с 4-го.
«Мы в перерыве созванивались с Алексеем Гуркиным, он говорил, что если они выиграют, я должен отвести их в баню. Мотивация других команд – это нормально», – рассказал Герман.
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