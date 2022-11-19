Герман о премиальных за победу над 2Drots: «Хочется, чтобы игроки думали не о деньгах, а о победе за эмблему»

Герман Эль Класико рассказал о премиальных для «Амкала» в случае победы над 2Drots.

Команды встретятся в 1/4 финала Winline Медиалиги 20 ноября.

– На поле будет горячо, 100 процентов.

– Премиальные будут?

– Конечно. Мне, кстати, и. о. главного тренера [ ] запретил какие-то невероятные премиальные делать. Он сказал: «Постараемся выиграть. Если победим, все мне (смеется)».

На самом деле будут, конечно. И индивидуальная мотивация будет. Хочется, чтобы все, кто выходит на поле, думали не о премках, а о том, что нужно побеждать за эмблему. Это очень важно, – сказал основатель «Амкала» телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.