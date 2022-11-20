Герман о поражении от 2Drots: «Для зрителей мы сегодня ######. Уходим в отпуск, я пропаду из соцсетей»

Герман Эль Класико прокомментировал поражение от 2Drots в четвертьфинале Медиалиги.

«МФЛ для нас закончен. Всем спасибо за поддержку на турнире. Для нас это был очень сложный и очень долгий путь.

Я уже говорил, что матч с 2Drots всегда делит жизнь на ДО и ПОСЛЕ. Плевать на качество игры. Во главе для всех стоит результат. Ты победил и тебя несут на руках. Ты проиграл и тебя мешают с дерьмом.

Неважно, что было в игре: пенальти, спорные голы, удаления – на все на это плевать. Сколько сил, нервов, денег и ресурсов было потрачено обеими командами, что быть там , где они сейчас – тоже плевать. Только результат на табло. А он сегодня не в нашу пользу. Мы забили три мяча, а нам на один больше. И для всех зрителей медиафутбола сегодня мы ######.

Конечно, я расстроен. Сейчас мы уйдем в отпуск. А я пропаду из соцсетей на несколько дней. Еще раз всем спасибо, кто верил и поддерживал», – написал основатель «Амкала» в своем телеграм-канале.

Семь голов, топовая атмосфера и рекорд по просмотрам. Класико 2Drots – «Амкал» получилось огненным 🔥