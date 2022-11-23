Дьяков, Ещенко, Левшук и Гудай – в списке претендентов на приз защитнику года Media Football Awards

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Winline Медиалига продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Sports.ru представляет шорт-лист претендентов, в который вошли семь человек.

На приз претендуют: Илья Давыдов, Виталий Дьяков (оба – «БроукБойз»), Святослав Мурадов (Reality), Денис Гудаев (2Drots), Арсен Акопов (Basement / Fight Nights), Андрей Ещенко (Basement / «Бей Беги») и Арсений Левшук («Амкал»).

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Ранее также был представлен список претендентов на приз лучшему вратарю года.

Подробная информация о голосовании

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