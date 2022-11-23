«БроукБойз» могут быть расформированы в нынешнем виде

«БроукБойз», возможно, ждет смена вектора развития.

Телеграм-канал «Некласико» пишет, что в клубе близки к решению расформировать команду в нынешнем виде.

Тем не менее, если не будут расформированы полностью, команда объявит о наборе футболистов.

Сегодня один из руководителей команды Дмитрий Егоров сообщил, что во вторник в клубе обсуждали его будущее. Состоялись встречи со спонсором, тренерским штабом и игроками.

Ожидается, что подробности появятся в телеграм-канале «БроукБойз» сегодня вечером.

Во втором сезоне Winline Медиалиги «Броуки» завершили выступление в четвертьфинале, уступив ФК «Деньги» (0:1).