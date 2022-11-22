Федос о матче с 2Drots: «Они смотрелись поинтереснее, получше, но драма могла случиться»

Вратарь «Амкала» Федор Маслов высказался о матче с 2Drots (3:4) в 1/4 финала Winline Медиалиги.

«Я считаю, что мы проиграли по делу. Мы начали неплохо, но реально первые 2 гола были забиты абсолютно по делу, хотя и с пенальти. Они нас, конечно, куда-то вогнали.

Потом мы тут же забиваем, и заканчивай 1:2 первый тайм – было бы все иначе. Мы пропускаем этот ###### 3-й гол. Первый тайм нас абсолютно давят, еще и 4-й тут же пускаем. Мы были в раздевалке, и мне Сибыч говорит: «Ну, давай, Федос, переодевайся. Сейчас уже всем дадут поиграть, уже похер».

И потом мы цепляемся, пытаемся достать и практически достаем. Но при этом по игре, если вспомнить наши голы: первый после ошибки – конечно, мы здорово отработали в прессинге, но ошибка. Второй гол – пенка, а третий забит после стандарта.

То, что мы отрабатывали последние недели – позиционные атаки, игра на контратаках и так далее – у нас это не сработало, потому что вы (обращается к Некиту) воздух выигрывали. Мы играли этими забросами, а вы все читали. Поэтому да, вы смотрелись поинтереснее, получше, но драма могла случиться», – сказал Федос на ютуб-шоу «Это медиафутбол, бро!»